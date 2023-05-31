Губернатор Ростова-на-Дону рассказал о состоянии пострадавших при обрушении трибуны детей
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«Всего 13 ребят, здесь же находятся ещё двое взрослых. Одного ребёнка сейчас оперируют, привлечены специалисты из областной детской клинической больницы», — сообщил он.
Ранее сообщалось, что число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону возросло до 32.
ЧП произошло на территории спортивной школы олимпийского резерва №5 на Пойменной улице.
По словам жительницы города, инцидент случился во время внезапно начавшегося шторма. Пострадали те, кто пытались укрыться от дождя под трибуной.
Председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что направил запрос в Генпрокуратуру, чтобы разобраться с происшествием.
Глава городской администрации Алексей Логвиненко пообещал оказать помощь пострадавшим.