Губернатор Ростова-на-Дону рассказал о состоянии пострадавших при обрушении трибуны детей

Губернатор Ростова-на-Дону Василий Голубев посетил горбольницу, куда доставили основную группу пострадавших детей.

«Всего 13 ребят, здесь же находятся ещё двое взрослых. Одного ребёнка сейчас оперируют, привлечены специалисты из областной детской клинической больницы», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону возросло до 32.

ЧП произошло на территории спортивной школы олимпийского резерва №5 на Пойменной улице.

По словам жительницы города, инцидент случился во время внезапно начавшегося шторма. Пострадали те, кто пытались укрыться от дождя под трибуной.

Председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что направил запрос в Генпрокуратуру, чтобы разобраться с происшествием.

Возбуждено уголовное дело.

Глава городской администрации Алексей Логвиненко пообещал оказать помощь пострадавшим.