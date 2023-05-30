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Местная жительница рассказала об обрушении трибуны в Ростове-на-Дону

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Жительница Ростова-на-Дону рассказала о том, как на территории спортивной школы обрушилась трибуна. По её словам, это произошло во время внезапно начавшегося шторма.

Об этом она рассказала «Известиям».

По ее словам, ещё с утра погода была хорошая, однако позднее поднялся сильный ветер.

«Ужасные условия начались уже потом, после того, как запустили игру. Было солнце, была прекрасная погода. Буквально за несколько секунд это всё произошло, поднялся сильный ветер», — сказала женщина.

По словам собеседницы, её сын не пострадал, потому что не находился под навесом, когда начался ливень. Пострадали те, кто пытались укрыться от дождя под трибуной, пишет издание.

По последним данным, число пострадавших при опрокидывании трибун в Ростове-на-Дону увеличилось до 26 человек, один человек погиб.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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