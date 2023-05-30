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Число пострадавших при опрокидывании трибун в Ростове-на-Дону увеличилось до 26

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Число пострадавших при опрокидывании трибун в Ростове-на-Дону увеличилось до 26 человек, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Число пострадавших при опрокидывании трибун в Ростове-на-Дону увеличилось до 26
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Всего на данный момент известно о 26 пострадавших, 15 из которых — дети», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 20 пострадавших и одной погибшей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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