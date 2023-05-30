Число пострадавших при опрокидывании трибун в Ростове-на-Дону увеличилось до 26
Число пострадавших при опрокидывании трибун в Ростове-на-Дону увеличилось до 26 человек, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Всего на данный момент известно о 26 пострадавших, 15 из которых — дети», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о 20 пострадавших и одной погибшей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»