Депутат Свищёв направил запрос в Генпрокуратуру после обрушения трибуны в Ростове-на-Дону

Председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что направил запрос в Генпрокуратуру, чтобы разобраться с ЧП с обрушением трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону.