Депутат Свищёв направил запрос в Генпрокуратуру после обрушения трибуны в Ростове-на-Дону
«Нужно выяснить: кто дал разрешение проводить соревнования при штормовой погоде, кто проводил сертификацию объекта», — приводит слова Свищёва пресс‑служба комитета Госдумы по спорту.
ЧП произошло на территории спортивной школы олимпийского резерва №5 на ул. Пойменной.
По последним данным, число пострадавших при опрокидывании трибун в Ростове-на-Дону увеличилось до 26 человек, один человек погиб.
Ранее сообщалось, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.