Администрация Ростова-на-Дону окажет помощь пострадавшим при обрушении трибуны

Администрация Ростова-на-Дону окажет помощь пострадавшим в результате обрушения трибуны.

Об этом рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко в своём Telegram-канале.

Он сообщил, что при проведении областных соревнований по футболу порывом ветра опрокинулась зрительская трибуна.

По его словам, он поручил своему заместителю по социальным вопросам организовать взаимодействие с семьями пострадавших и оказать всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось о гибели женщины при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону.