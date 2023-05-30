Администрация Ростова-на-Дону окажет помощь пострадавшим при обрушении трибуны
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Об этом рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко в своём Telegram-канале.
Он сообщил, что при проведении областных соревнований по футболу порывом ветра опрокинулась зрительская трибуна.
По его словам, он поручил своему заместителю по социальным вопросам организовать взаимодействие с семьями пострадавших и оказать всю необходимую помощь.
Ранее сообщалось о гибели женщины при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону.