При обрушении трибуны в Ростове-на-Дону погибла женщина и пострадали семь детей
«Ростов-на-Дону, в 16:25 мск поступило сообщение, что на территории гребного канала (ул. Поймённая, 2А) произошло обрушение трибуны, в результате чего пострадали восемь человек: семь детей и одна женщина», — приводит ТАСС заявление.
Позднее спасатели уточнили, что пострадавшая при ЧП женщина скончалась, дети госпитализированы.
Ранее в Удмуртии завели уголовное дело по факту травмирования семерых детей в результате обрушения школьной беседки.