При обрушении трибуны в Ростове-на-Дону погибла женщина и пострадали семь детей

В результате обрушения трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону погибла женщина и пострадали семь детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

«Ростов-на-Дону, в 16:25 мск поступило сообщение, что на территории гребного канала (ул. Поймённая, 2А) произошло обрушение трибуны, в результате чего пострадали восемь человек: семь детей и одна женщина», — приводит ТАСС заявление.

Позднее спасатели уточнили, что пострадавшая при ЧП женщина скончалась, дети госпитализированы.

Ранее в Удмуртии завели уголовное дело по факту травмирования семерых детей в результате обрушения школьной беседки.