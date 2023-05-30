Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

При обрушении трибуны в Ростове-на-Дону погибла женщина и пострадали семь детей

Короткая ссылка
В результате обрушения трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону погибла женщина и пострадали семь детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

«Ростов-на-Дону, в 16:25 мск поступило сообщение, что на территории гребного канала (ул. Поймённая, 2А) произошло обрушение трибуны, в результате чего пострадали восемь человек: семь детей и одна женщина», — приводит ТАСС заявление.

Позднее спасатели уточнили, что пострадавшая при ЧП женщина скончалась, дети госпитализированы.

Ранее в Удмуртии завели уголовное дело по факту травмирования семерых детей в результате обрушения школьной беседки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить