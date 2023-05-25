В Удмуртии завели дело по факту травмирования семерых детей в школе

В Удмуртии завели уголовное дело по факту травмирования семерых детей в результате обрушения школьной беседки.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу СК России.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Рустаму Тугушеву доложить о ходе расследования.

Инцидент произошёл в деревне Лудорвай в Завьяловском районе. Пострадали дети в возрасте от семи до восьми лет. Двое из них госпитализированы.

Дело возбудили по статье о халатности, передаёт izh.kp.ru.

Ранее сообщалось, что женщина и ребёнок погибли при обрушении дерева в парке в Саратове.