Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Удмуртии начали проверку по факту обрушения школьной беседки на детей

Короткая ссылка
В Удмуртии проводят доследственную проверку по факту обрушения школьной беседки на детей. Инцидент произошёл в деревне Лудорвай.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Как уточняется, вследствие ЧП пострадали семеро школьников в возрасте от семи до восьми лет, ещё семерых осмотрят врачи. Травмы одного из пострадавших оцениваются как средней тяжести.

На место инцидента выехали следователи и криминалисты, в настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что женщина и ребёнок погибли при обрушении дерева в парке в Саратове.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить