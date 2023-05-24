В Удмуртии начали проверку по факту обрушения школьной беседки на детей

В Удмуртии проводят доследственную проверку по факту обрушения школьной беседки на детей. Инцидент произошёл в деревне Лудорвай.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Как уточняется, вследствие ЧП пострадали семеро школьников в возрасте от семи до восьми лет, ещё семерых осмотрят врачи. Травмы одного из пострадавших оцениваются как средней тяжести.

На место инцидента выехали следователи и криминалисты, в настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что женщина и ребёнок погибли при обрушении дерева в парке в Саратове.