РИА Новости: число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону возросло до 32

Число пострадавших в результате обрушения трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону возросло до 32, одна женщина погибла.

«На сегодняшний день 32 пострадавших, включая 21 ребёнка. Одна женщина погибла», — сообщил источник РИА Новости.

По словам собеседника агентства, не всех пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось о 26 пострадавших.

ЧП произошло на территории спортивной школы олимпийского резерва №5 на ул. Пойменной.

Председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что направил запрос в Генпрокуратуру, чтобы разобраться с происшествием.

Возбуждено уголовное дело.