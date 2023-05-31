РИА Новости: число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону возросло до 32
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«На сегодняшний день 32 пострадавших, включая 21 ребёнка. Одна женщина погибла», — сообщил источник РИА Новости.
По словам собеседника агентства, не всех пострадавших госпитализировали.
Ранее сообщалось о 26 пострадавших.
ЧП произошло на территории спортивной школы олимпийского резерва №5 на ул. Пойменной.
Председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что направил запрос в Генпрокуратуру, чтобы разобраться с происшествием.