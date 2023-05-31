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РИА Новости: число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону возросло до 32

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Число пострадавших в результате обрушения трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону возросло до 32, одна женщина погибла.
РИА Новости: число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону возросло до 32
  • © РИА Новости / Сергей Пивоваров

«На сегодняшний день 32 пострадавших, включая 21 ребёнка. Одна женщина погибла», — сообщил источник РИА Новости.

По словам собеседника агентства, не всех пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось о 26 пострадавших.

ЧП произошло на территории спортивной школы олимпийского резерва №5 на ул. Пойменной. 

Председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что направил запрос в Генпрокуратуру, чтобы разобраться с происшествием.

Возбуждено уголовное дело.

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