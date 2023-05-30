Песков заявил, что у Путина нет специальных планов выступать с обращением к россиянам

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у лидера России Владимира Путина нет специальных планов выступать с обращением к россиянам из-за атаки украинских беспилотников на Москву.

«В настоящий момент каких-то специальных планов нет», — отметил представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что «нет никаких жертв», а тажке в настоящий момент нет никакой угрозы для жителей столичного региона.

По словам представителя Кремля, средства ПВО и региональные власти сработали должным образом и хорошо во время атаки беспилотников на Московский регион.

Песков назвал атаку украинских беспилотников на российскую столицу ответом на удар по центру принятия решений в Киеве.

Утром 30 мая в Минобороны России заявили, что утром киевским режимом была совершена террористическая атака беспилотными летательными аппаратами на объекты в Москве.

Всего в атаке по зданиям в Москве ВСУ задействовали восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все беспилотники были поражены.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, никто из жителей домов в Москве, повреждённых в результате атаки БПЛА, серьёзно не пострадал.