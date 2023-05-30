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Песков заявил, что военные и власти хорошо сработали при атаке дронов на Московский регион

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Средства ПВО и региональные власти сработали должным образом и хорошо во время атаки беспилотников на Московский регион. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что военные и власти хорошо сработали при атаке дронов на Московский регион
  • РИА Новости

«Все сработали должным образом. Сработали хорошо. Хорошо сработала и система ПВО», — сказал он на брифинге с журналистами.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром 30 мая в результате атаки БПЛА несколько зданий получили незначительные повреждения. Собянин заявил, что в целях безопасности на время работы экстренных служб жителей нескольких подъездов двух домов, пострадавших от попадания беспилотников, эвакуировали.

Никто из жителей домов в Москве, повреждённых в результате атаки БПЛА, серьёзно не пострадал.

Позднее Собянин рассказал, что эвакуированные после атаки украинских беспилотников жители Москвы начинают возвращаться в свои дома.

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