Собянин: эвакуированные после атаки БПЛА жители Москвы начинают возвращаться в дома
- РИА Новости
Он отметил, что специалисты экстренных служб провели все необходимые мероприятия по изучению обстоятельств повреждённых в результате атаки беспилотников зданий.
По его словам, первыми в квартиры вернутся жители дома на Ленинском проспекте.
Ранее жительница Москвы рассказала RT, что людей из жилого дома на Профсоюзной улице, в который попал один из беспилотников ВСУ, эвакуируют в школу.
Мэр Москвы сообщил, что утром 30 мая в результате атаки БПЛА несколько зданий получили незначительные повреждения. Собянин заявил, что в целях безопасности на время работы экстренных служб жителей нескольких подъездов двух домов, пострадавших от попадания беспилотников, эвакуировали.
Никто из жителей домов в Москве, повреждённых в результате атаки БПЛА, серьёзно не пострадал.