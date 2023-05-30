Собянин: эвакуированные после атаки БПЛА жители Москвы начинают возвращаться в дома

Эвакуированные после атаки украинских беспилотников жители Москвы начинают возвращаться в свои дома. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что специалисты экстренных служб провели все необходимые мероприятия по изучению обстоятельств повреждённых в результате атаки беспилотников зданий.

По его словам, первыми в квартиры вернутся жители дома на Ленинском проспекте.

Ранее жительница Москвы рассказала RT, что людей из жилого дома на Профсоюзной улице, в который попал один из беспилотников ВСУ, эвакуируют в школу.

Мэр Москвы сообщил, что утром 30 мая в результате атаки БПЛА несколько зданий получили незначительные повреждения. Собянин заявил, что в целях безопасности на время работы экстренных служб жителей нескольких подъездов двух домов, пострадавших от попадания беспилотников, эвакуировали.

Никто из жителей домов в Москве, повреждённых в результате атаки БПЛА, серьёзно не пострадал.