Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Собянин: эвакуированные после атаки БПЛА жители Москвы начинают возвращаться в дома

Короткая ссылка
Эвакуированные после атаки украинских беспилотников жители Москвы начинают возвращаться в свои дома. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
Собянин: эвакуированные после атаки БПЛА жители Москвы начинают возвращаться в дома
  • РИА Новости

Он отметил, что специалисты экстренных служб провели все необходимые мероприятия по изучению обстоятельств повреждённых в результате атаки беспилотников зданий. 

По его словам, первыми в квартиры вернутся жители дома на Ленинском проспекте. 

Ранее жительница Москвы рассказала RT, что людей из жилого дома на Профсоюзной улице, в который попал один из беспилотников ВСУ, эвакуируют в школу.

Мэр Москвы сообщил, что утром 30 мая в результате атаки БПЛА несколько зданий получили незначительные повреждения. Собянин заявил, что в целях безопасности на время работы экстренных служб жителей нескольких подъездов двух домов, пострадавших от попадания беспилотников, эвакуировали.

Никто из жителей домов в Москве, повреждённых в результате атаки БПЛА, серьёзно не пострадал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить