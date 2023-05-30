Жителей дома на Профсоюзной улице в Москве после попадания БПЛА эвакуируют в школу
- РИА Новости
Об этом рассказала RT жительница одного из подъездов дома.
«Сказали, что ситуация произошла в третьем подъезде, в первом подъезде ничего не слышали, нас уже разбудил пожарный, попросил эвакуироваться», — рассказала местная жительница.
Уточняется, что для эвакуированных в школе подготовлен завтрак.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром 30 мая в результате атаки БПЛА несколько зданий получили незначительные повреждения.
Собянин заявил, что в целях безопасности на время работы экстренных служб жителей нескольких подъездов двух домов, пострадавших от попадания беспилотников, эвакуировали.
Никто из жителей домов в Москве, повреждённых в результате атаки БПЛА, серьёзно не пострадал.