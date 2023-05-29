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Нутрициолог Тодорова предупредила о нитратах в майских арбузах

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Нутрициолог Анастасия Тодорова посоветовала не спешить с покупкой арбузов и дынь в мае, так как плоды могут содержать стимуляторы роста и нитраты.
Нутрициолог Тодорова предупредила о нитратах в майских арбузах
  • Gettyimages.ru

«Бахчевые арбузы в нашем регионе появляются только в августе. Их выращивают на открытом грунте. Ранние ягоды спеют в теплицах, при этом почву удобряют специальными составами для ускорения процесса роста», — объяснила нутрициолог в беседе с rostovgazeta.ru.

По её словам, ранние арбузы выращивают при помощи нитратов, пестицидов и красителей или используют химикаты при их перевозке из других стран. Есть их опасно, это может грозить отравлением, резюмировала Тодорова.

Ранее диетолог Наталья Нефёдова в разговоре с Nation News предупредила, что некоторые производители добавляют в ягоды и фрукты антибиотики, чтобы продукты дольше оставались свежими.

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