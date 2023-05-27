Специалист Иванов посоветовал обратиться к врачу при укусе осы или пчелы в область гортани

Врач-дерматовенеролог Роман Иванов рассказал в беседе с RT, как яд ос и пчёл действует на человека и почему жало насекомых нельзя доставать из раны пинцетом.

Он пояснил, что осы и пчёлы неагрессивны: они не нападают специально и могут ужалить человека, только когда чувствуют угрозу.

«В России наиболее распространены медоносные пчёлы, бумажные, германские осы и шершни (это тоже разновидность ос). В Приморье, Хабаровском крае и Еврейском АО водятся также азиатские гигантские шершни — их яд особенно опасен для людей, предрасположенных к развитию аллергических реакций», — пояснил специалист.

По словам эксперта лаборатории «Гемотест», у осиного и пчелиного яда сложный биохимический состав.

Он состоит из особых белков, ферментов, полипептидов и гистамина. Все эти вещества могут быть токсичными для организма — они негативно влияют на артериальное давление, нарушают пищеварение, делают кровь жидкой или, напротив, повышают её вязкость, угнетают сердечно-сосудистую систему, вызывают воспаление, аллергическую реакцию и даже паралич (именно по этой причине место укуса немеет).

Считается, что для взрослого человека смертельным может оказаться укус одновременно 1 тыс. пчёл, для ребёнка — 500. И теоретически нет ничего страшного, если ужалила одна оса или пчела. По словам врача, в большинстве случаев крепкая иммунная система нейтрализует токсины за несколько часов.

«Чтобы удалить жало, нужно слегка надавить на кожу рядом с укусом плоским предметом (например, линейкой или пластиковой картой) и провести по направлению к центру укуса — как бы сдвинуть жало вдоль кожи. Затем на это место следует приложить холодный компресс на 10—15 минут. Для снятия отёка можно принять антигистаминные средства», — говорит врач.

Примерно у 5—10% людей сразу после укуса стремительно развивается отёк.

Это особенно опасно, если насекомое ужалило в лицо — у человека распухает язык и гортань, что часто приводит к удушью. Пострадавший может пожаловаться на слабость, головокружение, тошноту, рвоту.

При возникновении любого из этих симптомов нужно незамедлительно вызвать скорую помощь. Если человек один в помещении, важно заранее открыть входную дверь — на случай потери сознания. Кроме того, обратиться к врачу важно, если оса или пчела ужалила в область гортани (так бывает, если насекомое проглотить с едой или напитками) или если человека атаковали сразу несколько насекомых.

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