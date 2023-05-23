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Гладков сообщил о госпитализации двух раненых мирных жителей Глотова

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о госпитализации двух мирных жителей Глотова.
Гладков сообщил о госпитализации двух раненых мирных жителей Глотова
  • РИА Новости

«Семейную пару доставили в городскую больницу №2. У женщины осколочные ранения нижних конечностей, состояние травматического шока — тяжёлая, мужчина с ранениями брюшной клетки в состоянии средней степени тяжести», — заявил он.

По словам губернатора региона, раненые находятся в приёмном отделении медучреждения, им оказывается вся необходимая помощь.

Ранее стало известно, что в результате прорыва украинской ДРГ в Грайворонский район восемь человек пострадали, погибших среди мирных жителей нет.

Президенту России Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ. Сейчас силовики занимаются уничтожением боевиков.

Пожилая женщина скончалась во время эвакуации в Белгородской области.

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