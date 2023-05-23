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Пенсионерка скончалась во время эвакуации в Белгородской области

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Пожилая женщина скончалась во время эвакуации в Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«К сожалению, вчера во время эвакуационных мероприятий скончалась женщина 1941 года рождения. Беда, жалко людей. Причины сейчас устанавливаются», — сообщил он в Telegram.

По словам Гладкова, она умерла в автобусе.

Губернатор региона уточнил, что эвакуированные жители на данный момент находятся в пунктах временного размещения Старого Оскола, Яковлевского округа и Ивнянского района.

Ранее в Белгороде беспилотник врезался в окно дома и упал во двор.

Также сообщалось, что на администрацию посёлка в Белгородской области сбросили взрывное устройство.

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