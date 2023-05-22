Диетолог Русакова предупредила о риске диабета и ожирения из-за переедания фастфуда
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В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист назвала патологии, которые могут развиться на фоне регулярного употребления фастфуда. В ряду таких заболеваний неалкогольная жировая болезнь печени, сахарный диабет, ожирение, онкологические заболевания ЖКТ.
«Излишнее употребление фастфуда способно также обострить целый ряд уже имеющихся болезней, например гастрит, язву, колит, панкреатит и холецистит», — перечислила Русакова.
Безопасное для здоровья количество фастфуда — не более 200—300 ккал в неделю, учитывая, что в среднестатистическом бургере содержится порядка 500 ккал, заключила эксперт.
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