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Прилепина после успешного второго этапа операции на ногах ввели в медикаментозный сон

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Сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду», писателя Захара Прилепина после успешного второго этапа операции на ногах ввели в медикаментозный сон для плавного выхода из наркоза.
Прилепина после успешного второго этапа операции на ногах ввели в медикаментозный сон
  • Gettyimages.ru

Об этом заявили в пресс-службе писателя. 

Отмечается, что врачи успешно провели Прилепину второй этап операции по фиксации костных отломков в целях обеспечения их прочной фиксации до полного сращения.

«Состояние Захара Прилепина стабильное, на данный момент он введён в медикаментозный сон для плавного выхода из наркоза», — заявили в пресс-службе.

Также врачи решили оставить Прилепина в палате интенсивной терапии на ближайшие дни для того, чтобы он мог поскорее восстановиться после операции.

Автомобиль Прилепина был взорван в Нижегородской области 6 мая. СК квалифицировал произошедшее как теракт.

Писатель был госпитализирован с ранениями ног

8 мая Семёновский районный суд Нижегородской области арестовал обвиняемого в покушении на Прилепина Александра Пермякова, действовавшего по заданию украинских спецслужб.

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