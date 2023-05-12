Сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду», писателя Захара Прилепина после успешного второго этапа операции на ногах ввели в медикаментозный сон для плавного выхода из наркоза.

Об этом заявили в пресс-службе писателя.

Отмечается, что врачи успешно провели Прилепину второй этап операции по фиксации костных отломков в целях обеспечения их прочной фиксации до полного сращения.

«Состояние Захара Прилепина стабильное, на данный момент он введён в медикаментозный сон для плавного выхода из наркоза», — заявили в пресс-службе.

Также врачи решили оставить Прилепина в палате интенсивной терапии на ближайшие дни для того, чтобы он мог поскорее восстановиться после операции.

Автомобиль Прилепина был взорван в Нижегородской области 6 мая. СК квалифицировал произошедшее как теракт.

Писатель был госпитализирован с ранениями ног.

8 мая Семёновский районный суд Нижегородской области арестовал обвиняемого в покушении на Прилепина Александра Пермякова, действовавшего по заданию украинских спецслужб.