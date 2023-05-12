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Диетолог Соломатина посоветовала пожилым есть не более двух фруктов в день

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Врач-диетолог Елена Соломатина рекомендовала пожилым не злоупотреблять фруктами, чтобы избежать ряда заболеваний.
Диетолог Соломатина посоветовала пожилым есть не более двух фруктов в день
  • Gettyimages.ru

В пожилом возрасте при проблемах с углеводным обменом нужно с осторожностью употреблять фрукты из-за содержания в них фруктозы, объяснила специалист в беседе с «Москвой 24».

«Когда мы злоупотребляем фруктами, в организм поступает много фруктозы, которую печень пытается скомпенсировать. В конечном итоге орган перестаёт нормально выполнять свою функцию и развивается неалкогольный гепатоз, то есть ожирение печени», — предупредила Соломатина.

Кроме того, избыточное количество фруктов в рационе может спровоцировать аллергическую реакцию, напомнила она.

Диетолог посоветовала людям в зрелом возрасте ограничиться употреблением одного-двух фруктов в день при отсутствии противопоказаний.

Ранее психолог, кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник Центра психического здоровья Илья Плужников в беседе с ФАН поделился советами, как избежать срывов при соблюдении диеты.

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