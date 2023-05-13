Врач Кашух: синтетический витамин D в продуктах хуже усваивается организмом

Врач Екатерина Кашух рассказала в беседе с RT, что на упаковках детских соков и йогуртов, молоке, кукурузных хлопьях для завтрака, растворимых кашах может быть указано, что они богаты витамином D. При этом, по её словам, производители добавляют в них небольшие дозы витамина, чтобы увеличить питательную ценность.

«В этом случае мы говорим о синтетическом витамине D, который хуже усваивается организмом и по своим свойствам уступает натуральному», — добавила специалист.

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» подчеркнула, что жирная рыба (лососёвые, палтус, скумбрия) может содержать от 400 до 1 тыс.МЕ (международных единиц) витамина D в 100 г продукта.

«Рыба — предпочтительный источник: она содержит больше витамина D, чем другие продукты, и при этом богата белком, железом и омега-3, поэтому благотворно влияет на работу сердца. В то же время рыба может быть сильным аллергеном, поэтому есть её нужно с осторожностью.

Жирные молочные продукты (сыр, йогурт, молоко) содержат до 40 МЕ витамина D в 100 г продукта, заявила врач.

«Помимо этого, в них есть кальций — в паре вещества усваиваются лучше, положительно влияя на состояние зубов и костей. При этом людям в группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям нужно с осторожностью употреблять сливочное масло или сливки — они содержат большое количество холестерина. Также молочные продукты могут не подходить тем, кто страдает лактозной недостаточностью или аллергией на молочный белок», — предупредила эксперт.

Она добавила, что желтки яиц (около 20 МЕ в одной штуке) содержат много витамина D и белка, но также и холестерина, поэтому злоупотреблять ими не нужно. С особой осторожностью яичные желтки можно употреблять людям из группы риска по сердечно-сосудистым заболеваниям и аллергикам.

«Субпродукты (в большей степени печень, но также сердце и почки говядины или курицы) содержат до 42 МЕ витамина D. При этом в них много холестерина и «плохих», насыщенных жиров, поэтому часто субпродукты употреблять не рекомендуется», — заключила собеседница RT.

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