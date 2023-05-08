Врач Брыкин: здоровье долгожителей связано с ежедневным рационом

Врач — спортивный диетолог и нутрициолог лаборатории «Гемотест» Антон Брыкин рассказал в беседе с RT о том, что во многом здоровье долгожителей в разных странах связано с ежедневным рационом.

«Польза средиземноморской диеты доказана давно. В неё входят морепродукты (осьминоги, кальмары, креветки) и рыба жирных сортов, семейства лососёвых. Эти продукты содержат большое количество необходимых организму жирных кислот, витаминов и минералов. Также источником омега-3 служат авокадо и орехи, а из морских водорослей жители этого региона получают достаточно йода и других микроэлементов», — объяснил он.

Например, в рационе жителей Италии и Испании много свежих овощей, фруктов и зелени — это кладезь полезных микроэлементов и клетчатки, нормализующей работу желудочно-кишечного тракта, рассказал эксперт.

«Обязательный ингредиент их диеты — свежевыжатое оливковое масло, богатое ненасыщенными жирами. Такой рацион помогает в профилактике онкологических заболеваний и атеросклероза, при котором на стенках сосудов образуются холестериновые бляшки. Продукты, входящие в состав этой диеты, усиливают отток желчи, вместе с которой из организма выводится холестерин, что позволяет сохранить сосуды здоровыми», — заявил специалист.

Главной причиной смертности по всему миру остаются инфаркты и инсульты вследствие атеросклероза, к которому приводят неправильное питание, отсутствие физической активности и стрессы, напомнил собеседник RT.

«Жители средиземноморского региона минимизировали эти факторы в своей жизни, поэтому они редко сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями. А ещё они практически не знают, что такое сахарный диабет, гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы из-за недостатка йода), аллергии и бронхиальная астма», — подчеркнул Брыкин.

Отдельно, по его мнению, стоит остановиться на долгожителях Кавказа, которые едят много жареного красного мяса, вредного для организма и увеличивающего риск онкозаболеваний.

«Но они употребляют его веками, и их ЖКТ более приспособлен к перевариванию такой грубой пищи. Кроме того, феномен долгожительства в горных районах Кавказа связывают с употреблением талой воды — есть исследования, которые доказывают её пользу для здоровья. К этому стоит добавить чистый горный воздух, неторопливое течение жизни и большую физическую активность», — заключил спортивный диетолог.

Ранее нутрициолог Антон Брыкин рассказал в беседе с RT, почему необходимо ежедневно завтракать и как отсутствие этого приёма пищи может отразиться на здоровье.