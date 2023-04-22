Нутрициолог Брыкин: отсутствие завтрака может стать причиной дефицита витаминов

Спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин рассказал в беседе с RT, почему необходимо ежедневно завтракать и как отсутствие этого приёма пищи может отразиться на здоровье.

Отсутствие первого приёма пищи может стать причиной дефицита витаминов, а также обернуться чрезмерным чувством голода в течение дня и перееданием на ночь, проблемами со сном и набором веса, объяснил специалист.

Кроме того, как напомнил врач-эксперт лаборатории «Гемотест», исследования показывают, что люди, которые не пропускают завтрак, в целом более здоровы.

«Многие люди с утра совсем не хотят есть, им достаточно чашки кофе или стакана воды. Однако в ряде случаев это не какая-то индивидуальная особенность, а укоренившаяся привычка. Нескольких недель достаточно, чтобы изменить ситуацию и выстроить здоровый режим питания с обязательным завтраком, обедом и ужином», — отметил эксперт Лаборатории «Гемотест».

Ежедневный завтрак помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови и избегать опасных для здоровья скачков. Это хорошая профилактика сахарного диабета 2-го типа, ожирения, болезней сердца и сосудов.

«Кроме того, завтрак — это отличная возможность набрать рекомендуемую норму основных витаминов, минералов, белков, углеводов, клетчатки и полезных жиров. Чем реже ест человек, тем меньше его шансы удовлетворить потребности организма в питательных веществах. Так, по результатам исследований выяснилось, что дети, которые не завтракают, чаще испытывают дефицит витамина D, кальция, железа, магния, а также витамина А, фосфора и цинка. Недостаток этих элементов — причина раздражительности, бессонницы, слабой концентрации внимания и частых болезней», — подчеркнул собеседник RT.

Другой вопрос — что съесть на завтрак, чтобы он был максимально полезным для здоровья. Например, пара крекеров с кофе может только раздражать слизистую пищевода и желудка, нужно что-то более питательное, предупредил нутрициолог.

«Завтрак не обязательно должен быть обильным, главное — полноценным с точки зрения содержания в нём питательных веществ. В идеале он содержит все необходимые пищевые компоненты — белки, жиры, клетчатку и медленные углеводы. Белки дают ощущение сытости, жиры и медленные углеводы — долгую и качественную энергию, а клетчатка обеспечивает правильную работу пищеварительной системы», — уточнил врач.

Ранее врач Екатерина Кашух заявила, что полезно каждый день съедать не меньше 380 граммов фруктов и овощей.