Врач Кашух: полезно каждый день съедать не меньше 380 граммов фруктов и овощей

Екатерина Кашух, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, врач — эксперт лаборатории «Гемотест», рассказала в беседе с RT, в каких сезонных овощах и фруктах больше пользы, а также дала советы, как разнообразить весенний рацион.

По словам врача, чтобы рацион был здоровым, нужно придерживаться трёх простых принципов: питаться сбалансированно, регулярно и соблюдая чувство меры.

«Эти правила одинаково важно соблюдать в любое время года. Взрослому человеку полезно каждый день съедать не меньше 380 г фруктов и овощей. Все они в разном количестве содержат витамины, микро- и макроэлементы, которые поддерживают иммунитет, здоровый обмен веществ и пищеварение. Исключение составляет разве что картофель: из-за высокого содержания крахмала есть его лучше поменьше», — рассказала Кашух.

Как пояснила эксперт, в весеннее меню полезно добавить овощные салаты из капусты — в ней много калия и магния, которые важны для здоровья сердца и почек, а также витаминов группы B, влияющих на работу нервной системы.

В 200 г капусты содержится суточная норма витамина C — он поддерживает иммунитет и укрепляет сосуды, напомнила собеседница RT.

«Свежая листовая зелень — это отличный источник клетчатки. Она регулирует уровень сахара и холестерина в крови, стимулирует рост лактобацилл — полезных бактерий, которые поддерживают иммунитет, участвуют в обмене веществ и улучшают пищеварение. Кроме того, зелень богата витаминами», — заявила специалист.

В небольшом пучке петрушки (30 г) содержится 10% от суточной потребности организма в фолиевой кислоте.

«Укроп — хороший источник витамина С, кальция и железа. Всего 50 г обеспечивают организм суточной нормой витамина А, он важен для здорового состояния слизистых оболочек и кожи, необходим для хорошего зрения. Каким бы богатым ни был выбор овощей и фруктов весной, отказываться от других продуктов тоже не стоит. Как и в любое время года, важно соблюдать баланс жиров, белков и углеводов», — рассказала гастроэнтеролог.

Чтобы соблюдать баланс, можно воспользоваться правилом здоровой тарелки. Для начала нужно выбрать правильную посуду — диаметр тарелки должен быть равен длине ладони.

«Примерно половину её площади должны занимать овощи — свежие, варёные или тушёные. Оставшееся место нужно разделить пополам между зерновыми и белковыми продуктами», — заключила она.

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