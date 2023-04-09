Врач Русанов: низкое содержание жира в рационе может негативно отразиться на здоровье

Арсений Русанов, врач-эндокринолог «ИНВИТРО-Приволжье», рассказал в беседе с RT, насколько полезны обезжиренные молочные продукты и могут ли они навредить здоровью.

Как пояснил эксперт, к этой категории относятся молочные продукты, в состав которых входит обезжиренное молоко с содержанием жира менее 1%.

Он напомнил, что обезжиренное молоко получается в процессе сепарации — отделения сливок из состава цельного молока. В целом, по его словам, это абсолютно безвредный процесс, действительно приводящий к снижению калорийности и одновременно к увеличению срока хранения продукции.

При этом, как заявил специалист, абсолютно безжировых молочных продуктов не бывает: содержание жира в обезжиренных продуктах составляет 0,05—1,0%.

Кроме того, низкое содержание жира не гарантирует снижения калорийности продукта и снижения веса, напомнил врач.

Также, по его мнению, низкое содержание жира в рационе может негативно отразиться на состоянии здоровья, так как жиры являются важным строительным материалом для клеток нашего организма.

«При разумном подходе обезжиренные продукты можно использовать людям с избыточным весом, а также с повышенным уровнем холестерина. Также обезжиренные продукты могут быть полезны как диетическое питание при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (панкреатит, гастрит), когда важно временно ограничить жирную пищу для того, чтобы быстрее справиться с обострением», — порекомендовал Русанов.

При этом он предупредил, что, увлекаясь исключением жира из всех продуктов подряд, можно не получить нужного количества жиров, которые, в свою очередь, крайне важны для строительства клеток, синтеза гормонов надпочечников и половых желёз, усвоения витаминов групп А, D, E, K (жирорастворимых).

«Другая проблема обезжиренных продуктов — это стремление некоторых производителей заменить молочный жир на различные добавки, чтобы улучшить их вкусовые качества и срок годности», — заключил собеседник RT.

Ранее врач Арсений Русанов рассказал в беседе с RT о последствиях быстрого похудения для здоровья.