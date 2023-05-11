Кардиохирург Бокерия позитивно высказался о ситуации с медизделиями в России на фоне санкций
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«Появилось очень много отечественного продукта: заплаты, которые мы ставим внутри сердца, клапаны и других. Фактически сегодня всё есть, замещение полное», — заявил он «Известиям».
В то же время, по его словам, порой существующий ряд медицинских изделий требует расширения.
В целом Бокерия отметил, что сегодня сердечно-сосудистая хирургия имеет в своём распоряжении огромный набор пособий, препаратов, которые способны частично замещать друг друга.
Ранее НСН сообщала, что основные мощности флагманских центров больниц будут доступны в 2023 году.