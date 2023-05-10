Диетолог Королёва: продукты с магнием помогут пожилым преодолеть стресс
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Употребление продуктов, богатых магнием и витаминами группы B, поможет пожилым укрепить нервную систему, сообщила Королёва «Москве 24».
«В рационе пожилого человека должно быть больше овощей. Они привнесут в организм магний. В рационе также должны быть зерновые. Это источники магния и витаминов группы B, которые очень сильно растрачиваются во время эмоциональных ситуаций», — отметила диетолог.
Она также посоветовала пожилым проводить больше времени на свежем воздухе и заниматься спортом. По её словам, уровень кортизола, гормона стресса, снижается от физических нагрузок, а уровень дофамина, гормона хорошего настроения, наоборот, повышается.
Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с URA.RU предупредила, что чрезмерное употребление шашлыка может грозить развитием панкреатита и холецистита.