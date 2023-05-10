Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Диетолог Королёва: продукты с магнием помогут пожилым преодолеть стресс

Короткая ссылка
Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, что включение в рацион пожилых людей ряда продуктов поможет укрепить нервную систему.
Диетолог Королёва: продукты с магнием помогут пожилым преодолеть стресс
  • Gettyimages.ru

Употребление продуктов, богатых магнием и витаминами группы B, поможет пожилым укрепить нервную систему, сообщила Королёва «Москве 24».

«В рационе пожилого человека должно быть больше овощей. Они привнесут в организм магний. В рационе также должны быть зерновые. Это источники магния и витаминов группы B, которые очень сильно растрачиваются во время эмоциональных ситуаций», — отметила диетолог.

Она также посоветовала пожилым проводить больше времени на свежем воздухе и заниматься спортом. По её словам, уровень кортизола, гормона стресса, снижается от физических нагрузок, а уровень дофамина, гормона хорошего настроения, наоборот, повышается.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с URA.RU предупредила, что чрезмерное употребление шашлыка может грозить развитием панкреатита и холецистита.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить