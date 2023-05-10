Диетолог Королёва: продукты с магнием помогут пожилым преодолеть стресс

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, что включение в рацион пожилых людей ряда продуктов поможет укрепить нервную систему.

Употребление продуктов, богатых магнием и витаминами группы B, поможет пожилым укрепить нервную систему, сообщила Королёва «Москве 24».

«В рационе пожилого человека должно быть больше овощей. Они привнесут в организм магний. В рационе также должны быть зерновые. Это источники магния и витаминов группы B, которые очень сильно растрачиваются во время эмоциональных ситуаций», — отметила диетолог.

Она также посоветовала пожилым проводить больше времени на свежем воздухе и заниматься спортом. По её словам, уровень кортизола, гормона стресса, снижается от физических нагрузок, а уровень дофамина, гормона хорошего настроения, наоборот, повышается.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с URA.RU предупредила, что чрезмерное употребление шашлыка может грозить развитием панкреатита и холецистита.