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Диетолог Ноев посоветовала наладить здоровый образ жизни после майских праздников

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Врач — диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Александра Ноев рассказала, как вернуться к рабочему режиму и восстановить здоровье после нескольких дней отдыха с обильными трапезами.
Диетолог Ноев посоветовала наладить здоровый образ жизни после майских праздников
  • Gettyimages.ru

«Уставшая» кожа, отёки, лишние килограммы и сбившийся режим дня — итог майских праздников для многих россиян. После такого отдыха нужно увеличить ежедневную норму воды с 30 до 40 мл на 1 кг веса и перейти на здоровое питание, посоветовала диетолог в интервью «Москве 24».

«Употребляйте рыбу, овощи, орехи, авокадо, мясо птицы без кожи, фрукты, кисломолочные продукты жирностью не более 3%. Исключите сладости и мучные изделия. Оставьте цельнозерновой хлеб, но не более 30—50 г в сутки», — сказала Ноев.

Также необходимо вернуться к нормальному распорядку дня и, кроме того, больше двигаться, гулять и заниматься спортом, заключила врач.

Ранее врач — гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с URA.RU предупредила, что чрезмерное употребление шашлыка может грозить развитием панкреатита и холецистита.

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