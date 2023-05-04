Депутат Тумусов рассказал о необходимости просвещения людей в области здорового питания

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал предложение о запрете сетям фастфуда использования акций для привлечения клиентов.

«Рестораны быстрого питания торгуют бургерами и прочей пищей с повышенным содержанием углеводов. Такое нездоровое питания способствует ожирению и сахарному диабету. Они торгуют, мягко говоря, вредной пищей, особенно для молодёжи», — рассказал парламентарий.

Тумусов отметил, что полный запрет на рекламные акции, скорее всего, ввести не получится, но ограничить их количество стоит.

«Предлагается ограничить маркетинговые действия этих ресторанов, чтобы они не проводили акции, приводящие к увеличению потребления подобной пищи. Я думаю, что это действие в правильном направлении. Но насколько данная мера будет эффективной, надо будет посмотреть из правоприменительной практики», — считает депутат.

Вместе с тем собеседник RT отметил важность «прививания знаний в области здорового питания».

«Мне кажется, надо прививать культуру здорового питания. Это наиболее правильный путь. Запретов у нас достаточно много, а это раздражает людей… Нужно говорить о том, что это (фастфуд. — RT) вредно. Обращать внимание на здоровое питание, больше зелени и клетчатки. Делать вот такие рекламы было бы наиболее правильно», — заключил Тумусов.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил запретить ресторанам быстрого питания использовать акционные механизмы торговли.

В своём обращении политолог добавил, что отечественные и зарубежные медицинские специалисты не раз отмечали, что регулярное потребление продукции заведений быстрого питания (фастфуда), обладающей повышенным содержанием сахара, соли, жиров, способно наносить значительный вред здоровью.