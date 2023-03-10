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Эндокринолог Русанов назвал маргарин и фастфуд вредными из-за высокого содержания трансжиров

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Врач-эндокринолог «ИНВИТРО-Приволжье» Арсений Русанов рассказал, что потребление большого количества трансжиров может нанести серьёзный вред здоровью и спровоцировать развитие ряда заболеваний.
Эндокринолог Русанов назвал маргарин и фастфуд вредными из-за высокого содержания трансжиров
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Так, речь идёт об искусственных трансжирах, которые содержатся в маргарине, рафинированных растительных маслах, фастфуде, замороженных полуфабрикатах, чипсах, попкорне и прочем, объяснил он «Известиям».

«Потребление трансжиров может привести к повышению холестерина в крови, способствовать развитию и прогрессированию атеросклероза, ишемической болезни сердца, сахарного диабета. Есть некоторые данные о связи потребления трансжиров и развития онкологических заболеваний», — предупредил Русанов.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.

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