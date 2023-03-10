Эндокринолог Русанов назвал маргарин и фастфуд вредными из-за высокого содержания трансжиров
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Так, речь идёт об искусственных трансжирах, которые содержатся в маргарине, рафинированных растительных маслах, фастфуде, замороженных полуфабрикатах, чипсах, попкорне и прочем, объяснил он «Известиям».
«Потребление трансжиров может привести к повышению холестерина в крови, способствовать развитию и прогрессированию атеросклероза, ишемической болезни сердца, сахарного диабета. Есть некоторые данные о связи потребления трансжиров и развития онкологических заболеваний», — предупредил Русанов.
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