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В России предложили запретить сетям фастфуда использовать акции для привлечения клиентов

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Дмитрий Рункевич
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил запретить ресторанам быстрого питания использовать акционные механизмы торговли. Копия письма на имя руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой есть в распоряжении RT.
В России предложили запретить сетям фастфуда использовать акции для привлечения клиентов
  • РИА Новости

В своём обращении политолог отметил, что отечественные и зарубежные медицинские специалисты не раз отмечали, что регулярное потребление продукции заведений быстрого питания (фастфуда), обладающей повышенным содержанием сахара, соли, жиров и тому подобного, способно наносить значительный вред здоровью, особенно несовершеннолетним потребителям.

В то же время, как он считает, сами сети фастфуда заинтересованы в повышении продаж и используют для этого всевозможные механизмы, в том числе акционные (купоны, продажа двух блюд по цене одного, снижение цен в определённые часы и так далее). В итоге подобная торговая политика провоцирует потребителей на излишнее приобретение и потребление данной продукции, подчеркнул Орлов. 

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения ограничения для заведений быстрого питания на использование механизма акций для привлечения покупателей и повышения объёмов торговли», — говорится в тексте обращения.

Ранее эндокринолог Русанов назвал маргарин и фастфуд вредными из-за высокого содержания трансжиров.

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