Диетолог Макиша назвала творог полезным продуктом для разгрузочного дня

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша назвала разгрузочные дни, в рамках которых можно употреблять творог, полезным инструментом для контроля веса после переедания.
Диетолог Макиша назвала творог полезным продуктом для разгрузочного дня
  • Gettyimages.ru
  • © natalipopova2011 / 500px

Разгрузочный день должен иметь энергетическую ценность от 500 до 1 тыс. ккал и может включать белковую пищу, например куриную грудку с овощами или творог с ягодами, сообщила она «Москве 24».

Также для разгрузочного дня можно использовать фрукты, кефир с добавлением зелени и овощей.

«Если даже мы съедим 1—1,5 кг разных фруктов за день, это будет всего 500 ккал. Можно сделать из них смузи или есть кусочками», — посоветовала Макиша.

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