Врач Куприна посоветовала выбирать для шашлыка только качественное мясо

Врач-терапевт «Инвитро-Воронеж» Светлана Куприна рассказала, как правильно выбрать мясо для шашлыка.

Хорошее мясо должно быть гладким и чуть влажным, сообщила она в интервью «Газете.Ru».

«Кусок не должен быть покрыт слизью, а на поверхности жира не должно быть влаги. Качественное мясо не прилипает к рукам и имеет жир белого цвета. При надавливании на кусок образовавшаяся ямка быстро исчезает», — добавила Куприна.

Также, по её словам, свежее мясо не должно иметь посторонних запахов.

Врач рекомендовала употреблять не более 200 г шашлыка за один приём, сочетать его с овощами и отказаться от острых соусов, алкоголя и хлеба при его употреблении.

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