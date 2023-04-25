Нутрициолог Киреева: приём витаминов может облегчить симптомы аллергии

Терапевт, нутрициолог, главный врач клиники Biogena Анна Киреева рассказала, что приём витаминов и особая диета помогут смягчить симптомы аллергии.

«В зависимости от вида аллергии врач-аллерголог может назначить гипоаллергенную диету для исключения возможных аллергенов. Чтобы снизить риск возникновения гипоавитаминоза и ухудшения проявления симптомов аллергии, назначают приём различных нутрицевтиков», — пояснила она в разговоре с Life.ru.

Так, по её словам, витамин С способствует снижению частоты приступов респираторной аллергии, витамин А защищает слизистые оболочки дыхательных путей и органов ЖКТ, а селен при совместном введении с витамином Е повышает титр антител.

Однако нужно учитывать их сочетаемость с другими лекарственными препаратами, поэтому подобрать курс может только врач после тщательного исследования, заключила Киреева.

Ранее лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в разговоре с Nation News рассказал, что новый подвид коронавируса «арктур» часто путают с ОРВИ или синуситом и не обращаются за медицинской помощью.