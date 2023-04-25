Нутрициолог Киреева: приём витаминов может облегчить симптомы аллергии

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Терапевт, нутрициолог, главный врач клиники Biogena Анна Киреева рассказала, что приём витаминов и особая диета помогут смягчить симптомы аллергии.
Нутрициолог Киреева: приём витаминов может облегчить симптомы аллергии
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«В зависимости от вида аллергии врач-аллерголог может назначить гипоаллергенную диету для исключения возможных аллергенов. Чтобы снизить риск возникновения гипоавитаминоза и ухудшения проявления симптомов аллергии, назначают приём различных нутрицевтиков», — пояснила она в разговоре с Life.ru.

Так, по её словам, витамин С способствует снижению частоты приступов респираторной аллергии, витамин А защищает слизистые оболочки дыхательных путей и органов ЖКТ, а селен при совместном введении с витамином Е повышает титр антител.

Однако нужно учитывать их сочетаемость с другими лекарственными препаратами, поэтому подобрать курс может только врач после тщательного исследования, заключила Киреева.

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