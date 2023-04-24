Диетолог Соломатина посоветовала аллергикам не есть мёд и абрикосы весной

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Диетолог Елена Соломатина посоветовала аллергикам исключить некоторые продукты из рациона, которые потенциально могли бы вызвать перекрёстную аллергию и тем самым усугубить заболевание.
Диетолог Соломатина посоветовала аллергикам не есть мёд и абрикосы весной
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  • © Nodar Chernishev / EyeEm

Людям, у которых есть аллергия на пыльцу, стоит отказаться от продуктов, содержащих её, — от мёда и прополиса, сообщила специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Аллергия может возникать и на косточковые плоды. К ним относятся яблоки, сливы, абрикосы, персики, уточнила Соломатина.

Усугубить аллергические реакции весной могут также продукты, которые в другое время года человек может есть без вреда для здоровья, — это томаты, баклажаны, картофель и орехи, заключила диетолог.

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог, научный руководитель журнала «Худеем правильно» Михаил Гинзбург в беседе с ФАН рассказал о принципах правильного перехода от поста к обычному режиму питания.

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