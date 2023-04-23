Врач Филёва: последствия негативного влияния УФ-излучения видны не сразу

Врач-дерматовенеролог лаборатории «Гемотест» Александра Филёва рассказала в беседе с RT, какие проблемы со здоровьем может вызывать ультрафиолетовое излучение.

«Солнце может быть нам как другом, так и врагом. Ультрафиолет улучшает обмен веществ и состав крови, убивает возбудителей многих заболеваний, повышает общий тонус. Кроме того, он положительно влияет на синтез «гормона счастья» серотонина и способствует выработке витамина D, который необходим для усвоения кальция. Но если не соблюдать правила пребывания на солнце, ультрафиолет становится главным противником здоровья и молодости кожи», — предупредила эксперт.

Он повышает риск развития онкологических процессов в коже, под его воздействием родинки могут мутировать в злокачественные образования: меланому, плоскоклеточный рак, базальноклеточную карциному, заявила собеседница RT.

«Причём последствия негативного влияния УФ-излучения видны не сразу, оно имеет накопительный эффект и проявляется спустя годы», — рассказала Филёва.

Эксперт напомнила, что из-за солнца кожа утрачивает эластичность и упругость, становится обезвоженной, на ней появляются морщины, пигментные пятна, родинки.

«Ультрафиолет способствует появлению или обострению некоторых дерматозов, например фотодерматоза, розацеа. Подобрать правильную схему борьбы с проблемами кожи и определить предрасположенность к ним помогает ДНК-тест. Генетическое тестирование покажет, как избежать заболеваний кожи и что делать, если они уже себя проявили. Результаты исследования помогут подобрать методы лечения аллергических реакций, розацеа, гиперчувствительности, купероза, гиперпигментации и других заболеваний», — пояснила она.

Ранее врач Александра Филёва рассказала в беседе с RT, что сухость кожи может быть связана с анемией, а также дефицитом витаминов A, B2, B3, B6, C, E.