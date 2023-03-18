Врач Филёва рассказала, дефицит каких витаминов вызывает сухость кожи

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва рассказала в беседе с RT, что сухость кожи может быть связана с анемией, а также дефицитом витаминов A, B2, B3, B6, C, E.

«Сухость кожи, или, по-научному, ксероз, — это достаточно распространённое состояние, встречающееся в любом возрасте. Если вовремя не справиться с этой безобидной, на первый взгляд, проблемой, то могут появиться осложнения: сухая кожа легко трескается, на ней образуются ранки, в которые можно занести инфекцию», — предупредила она.

По словам врача, есть две основные причины аномальной сухости кожи.

«Первая — воздействие внешних факторов. Использование агрессивных моющих средств, неправильный подбор кремов и лекарственных препаратов, перепады температур, сильный ветер и холод — всё это приводит к иссушиванию кожи», — добавила специалист.

В крупных городах вода достаточно жёсткая. Содержащиеся в ней соли разрушают жировую плёнку на коже, которая служит защитным барьером от неблагоприятных факторов, заявила собеседница RT.

«Исправить ситуацию поможет установка домашних водоочистительных фильтров», — объяснила врач.

Справиться с сухостью кожи, вызванной внешними факторами, достаточно легко, добавила специалист.

«Нужно пить комфортное для организма количество воды, следить за разнообразием рациона, не мыться под слишком горячим душем. При контакте с агрессивными моющими веществами обязательно использовать нитриловые или виниловые перчатки с хлопковым напылением. После каждого контакта с водой полезно увлажнять руки кремом, который содержит церамиды, мочевину, масла карите или макадамии, ниацинамид, экстракты проростков овса, сапонины, флавоноиды или аминокислоту эктоин», — подчеркнула Филёва.

По её словам, вторая причина — внутренние факторы.

«Сухость кожи может говорить об анемии, дефиците витаминов A, B2, B3, B6, C, E, патологиях эндокринной системы, дерматологических заболеваниях, а также о снижении уровня половых гормонов», — заключила собеседница RT.

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