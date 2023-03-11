Врач Кашух рассказала, в каких витаминах нуждаются мужчины

Кандидат медицинских наук врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала в беседе с RT, в каких витаминах и минералах нуждаются мужчины.

Как объяснила Кашух, согласно нормам физиологических потребностей в пищевых веществах Минздрава России, мужчинам необходимо больше витаминов и минералов, чем женщинам.

«Во время высокой физической нагрузки расход полезных веществ у мужчин заметно увеличивается. При активном росте в юношеском возрасте их также требуется больше», — уточнила эксперт.

Также, например, витамин D крайне важен для образования полового гормона тестостерона, который отвечает за потенцию и регулирует способность к деторождению.

Кроме того, недостаток этого витамина негативно отражается на общем самочувствии и настроении, добавила врач.

Помимо этого, специалисты лаборатории проанализировали результаты анализов по основным витаминам, минералам и микронутриентам, которые российские мужчины сдавали в 2022 году. Согласно полученным данным, дефицит витамина D был зафиксирован у каждого второго.

По словам специалиста, восполнить его уровень непросто.

«Дело в том, что некоторая его часть вырабатывается в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей во время пребывания на солнце. Также возможно получение витамина из некоторых продуктов: жирных сортов рыбы, печени, яичного желтка. Ещё одно важное вещество, которое должно регулярно поступать в организм мужчин, — цинк. Этот микроэлемент входит в состав семенной жидкости и поддерживает жизнеспособность половых клеток», — подчеркнула собеседница RT.

Отмечается, что у 5% мужчин 25—35 лет этот показатель ниже нормы.

В свою очередь, пожилым мужчинам для профилактики переломов важно контролировать уровень кальция и фосфора, заявила Кашух.

Начиная с 56 лет показатели этих минералов снижены в 5% анализах и более. Например, нехватка кальция зафиксирована у каждого десятого мужчины старше 65 лет.

«Мужчинам необходимо вовремя восполнять дефицит витаминов и минералов в организме, но самостоятельный приём биологически активных добавок может не дать результата. Для выбора эффективной дозировки препарата следует провести лабораторную диагностику и проконсультироваться с врачом», — напомнила эксперт.

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