Депутат Бессараб выступила против сокращения новогодних праздников ради продления майских

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала информацию о том, что вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков направил обращение губернаторам российских регионов с просьбой объявить 2—5 мая нерабочими днями.

«Работа в выходной праздничный день должна быть оплачена в двойном размере. И я думаю, что сегодня работодателям это будет достаточно сложно сделать», — считает Бессараб.

Она также отметила, что выступает против продления майских праздников за счёт сокращения новогодних праздничных дней.

«Я за сохранение без всяких сокращений новогодних каникул, которые очень полюбились россиянам. Это по-настоящему семейные каникулы, когда и мама, и папа имеют возможность быть рядом с ребёнком, навестить родственников, съездить отдохнуть. Зачастую это единственная возможность побыть вместе с детьми, потому что далеко не у всех графики отпусков совпадают из года в год», — добавила парламентарий.

Собеседница RT также напомнила, что регионы России имеют право устанавливать праздничные дни, связанные с национальными традициями.

«Например, Ураза-байрам является праздником на территориях, где основополагающей конфессией является ислам. Это традиционные и рекомендательные праздничные дни. То есть глава региона своим постановлением может рекомендовать работодателям объявить праздничный день. И, как правило, работодатели назначают», — заключила Бессараб.

Ранее сообщалось, что Даванков направил обращение губернаторам российских регионов с просьбой объявить 2—5 мая нерабочими днями.

5 апреля стало известно, что депутаты Госдумы от «Новых людей» внесли в нижнюю палату парламента законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно.

При этом предлагается сократить новогоднюю праздничную неделю на четыре дня.

