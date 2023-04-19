Опрос: 52% россиян предпочитают работать в промежутках между майскими праздниками»

Аналитики провели опрос и выяснили, что 52% россиян предпочитают работать в промежутках между майскими праздниками. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.

Согласно данным опроса в рамках проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для «АльфаСтрахования», только 11% опрошенных берут отпуск в промежутке между этими выходными, чтобы отдохнуть от работы.

При этом, как выяснили аналитики, 57% из них отправляются за город, в том числе на дачу, почти 20% стараются улететь в другие страны. Остальные, как правило, проводят длинные выходные дома.

Несмотря на то что майские праздники дают дополнительную возможность отдохнуть, как указывается в исследовании, неэффективными их считают 32% участников исследования.

При этом 21% респондентов, наоборот, высказались за то, что, в отличие от новогодних выходных, в мае хотя бы есть возможность организовать работы на приусадебных участках или помочь с ними родителям.

Отмечается, что основным недостатком длинных выходных в майские опрошенные считают незапланированные траты — так ответили 40% респондентов.

Каждый третий участник опроса также сообщил, что по причине коротких отпусков коллег в эти дни многие процессы оказываются заторможены или парализованы, что сильно мешает общему рабочему процессу.

Всего в исследовании приняли участие более 1,1 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в 2023 году россияне чаще всего бронируют отели в Санкт-Петербурге и Стамбуле на лето.