В 2023 году россияне чаще всего бронируют отели в Санкт-Петербурге и Стамбуле на лето

Аналитики сервиса для планирования путешествий проанализировали бронирования отелей на период с июня по август 2023 года. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.

Так, согласно предоставленным данным, самый продолжительный срок пребывания — до семи дней (на такой период оформлено 77,4% всех заказов). Ещё 17,9% бронируют отели на 8—14 дней, а остальные 4,7% — более чем на две недели.

И в России, и за границей наиболее популярны объекты размещения без звёзд (апартаменты, хостелы и гостевые дома) — на них приходится 35,6 и 34,0% бронирований соответственно, говорится в исследовании OneTwoTrip.

Кроме того, как пояснили аналитики, большая часть заказов на июнь — август, а именно 74,1%, приходится на Россию.

Отмечается, что самым популярным городом стал Санкт-Петербург: доля Северной столицы составила 19,4%. Чуть меньше россиян (17,4%) выбрали Сочи, а ещё 9,7% — Москву.

Также в список вошли Калининград (4,9%), Казань (3,5%), Анапа (2,9%), Владивосток (2,6%), Ростов-на-Дону (2,4%), Нижний Новгород (1,8%) и Геленджик (1,6%).

За границей большинство россиян бронируют отели в Стамбуле: на турецкий город уже приходится 4,9% заказов от всех международных.

Как добавили эксперты сервиса, многие решили летом посетить Италию: на втором месте оказался Милан с долей 4,4%, на третьем — Рим (4,0%).

В топ популярных зарубежных городов также вошли Ереван (3,6%), Париж (3,5%), Барселона (2,4%), Венеция (2,0%), Дубай (1,9%), Анталья (1,6%) и Минск (1,3%).

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил создать программу, которая будет посвящена туристическому потенциалу России.