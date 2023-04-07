В России призвали создать общефедеральную программу о возможностях отдыха внутри страны
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Как пояснил Крупник, в последнее время туристический рынок в России «претерпел значительные изменения».
«В текущих обстоятельствах значение внутреннего туризма только растёт. Россия располагает богатейшими ресурсами и возможностями в плане туризма: к услугам путешественников представлены приморские пляжи, горные регионы, исторические объекты, природные памятники и заповедники, а также многое другое на любой вкус и предпочтения», — подчеркнул он.
Собеседник RT добавил, что отечественный турист имеет шанс без потерь компенсировать «закрытие» Европы и других направлений.
При этом, по словам депутата, многие граждане «буквально не догадываются» о культурном, природном и курортном разнообразии России.
«В данной связи прошу Вас оценить идею о внедрении федеральной программы по информированию населения в части возможностей для отдыха и путешествий: создания единого информационного портала, разработки наружной и баннерной рекламы, специализированных программ и роликов на телевидении, радио и в интернете», — говорится в тексте обращения.
Подобная мера, как прогнозирует Крупник, благоприятным образом скажется на отечественной туристической отрасли, привлечёт новые ресурсы и инвестиции, а также обеспечит соотечественников качественным и доступным отдыхом круглый год.
Ранее Крупник предложил провести мониторинг рекламы «упрощённого» получения справок в интернете «с целью её искоренения или внедрения специализирующих пометок о незаконности такой деятельности».