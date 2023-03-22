В России призвали провести мониторинг рекламы упрощённого получения справок в интернете

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил провести мониторинг рекламы «упрощённого» получения справок в интернете «с целью её искоренения или внедрения специализирующих пометок о незаконности такой деятельности».

Копия обращения на имя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Андрея Липова есть в распоряжении RT.

Как объяснил Крупник, в последние годы в отечественном сегменте интернета участились случаи рекламы «упрощённого» получения различных справок и заключений.

По его словам, при беглом изучении предложений в сети можно с лёгкостью найти контакты и способы получить, например, «справки» для освобождения от физкультуры, о прохождении водительской комиссии без осмотра врача.

Но особое беспокойство вызывают предложения об «упрощённом» прохождении медицинских комиссий для получения разрешения на оружие, справок об отсутствии алкогольной или наркотической зависимости, санитарных книжек, подчеркнул собеседник RT.

Он отметил, что подобные объявления рекламируют незаконные услуги, несущие реальную опасность для неопределённого количества граждан.

«Прошу вас изучить данное явление и принять соответствующие меры: немедленно провести мониторинг подобной рекламы в российском сегменте интернета с целью её искоренения или внедрения специализирующих пометок о незаконности (а также правовых последствиях использования) осуществления подобной деятельности», — говорится в тексте обращения.

Ранее Крупник предложил внести изменения в правила размещения отдельных автоматизированных систем и иной инфраструктуры контроля на российских дорогах.