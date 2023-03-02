Узнать больше

В России призвали внести изменения в правила размещения камер контроля скорости на дорогах

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил внести изменения в правила размещения отдельных автоматизированных систем и иной инфраструктуры контроля на российских дорогах. Копия обращения на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаила Черникова имеется в распоряжении RT.
В России призвали внести изменения в правила размещения камер контроля скорости на дорогах
  • РИА Новости

Как пояснил Крупник, в последние годы в России многое делается для повышения дорожно-транспортной безопасности.

Он напомнил, что значительная часть дорожного контроля со временем передаётся в зону ответственности различных автоматизированных систем: камер контроля скорости, полос движения, пунктов весового и габаритного контроля.

И эта практика, по его словам, «даёт свои позитивные плоды».

«Между тем на мой адрес приходит множество сообщений от автовладельцев, обеспокоенных излишней строгостью и нелогичностью размещения отдельных систем контроля движения», — пояснил собеседник RT.

Он добавил, что у многих автолюбителей создаётся впечатление, что в отдельных случаях камеры устанавливаются не для профилактики аварийности, а в качестве «ловушки» для неизбежного наказания в виде штрафа.

Более того, нелогичность размещения таких систем иногда может являться потенциальным источником чрезвычайной ситуации, отметил Крупник. 

«Прошу Вас рассмотреть возможность внесения некоторых корректив в правила и регламенты размещения отдельных автоматизированных систем и иной инфраструктуры контроля на отечественных дорогах», — говорится тексте обращения.

В частности, по мнению Крупника, необходимо отказаться от размещения камер контроля скорости на специализированных полосах для обгона и опережения вне населённых пунктов и отрезков дорог повышенной аварийности, обязать операторов обозначать своё присутствие на дороге путём включения сине-красного проблескового маячка, а также отказаться от практики «засад».

Ранее в Госдуме предложили конфисковывать автомобили злостных нарушителей на нужды армии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить