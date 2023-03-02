В России призвали внести изменения в правила размещения камер контроля скорости на дорогах

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил внести изменения в правила размещения отдельных автоматизированных систем и иной инфраструктуры контроля на российских дорогах. Копия обращения на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаила Черникова имеется в распоряжении RT.

Как пояснил Крупник, в последние годы в России многое делается для повышения дорожно-транспортной безопасности.

Он напомнил, что значительная часть дорожного контроля со временем передаётся в зону ответственности различных автоматизированных систем: камер контроля скорости, полос движения, пунктов весового и габаритного контроля.

И эта практика, по его словам, «даёт свои позитивные плоды».

«Между тем на мой адрес приходит множество сообщений от автовладельцев, обеспокоенных излишней строгостью и нелогичностью размещения отдельных систем контроля движения», — пояснил собеседник RT.

Он добавил, что у многих автолюбителей создаётся впечатление, что в отдельных случаях камеры устанавливаются не для профилактики аварийности, а в качестве «ловушки» для неизбежного наказания в виде штрафа.

Более того, нелогичность размещения таких систем иногда может являться потенциальным источником чрезвычайной ситуации, отметил Крупник.

«Прошу Вас рассмотреть возможность внесения некоторых корректив в правила и регламенты размещения отдельных автоматизированных систем и иной инфраструктуры контроля на отечественных дорогах», — говорится тексте обращения.

В частности, по мнению Крупника, необходимо отказаться от размещения камер контроля скорости на специализированных полосах для обгона и опережения вне населённых пунктов и отрезков дорог повышенной аварийности, обязать операторов обозначать своё присутствие на дороге путём включения сине-красного проблескового маячка, а также отказаться от практики «засад».

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