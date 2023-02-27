В Госдуме предложили конфисковывать автомобили злостных нарушителей на нужды армии
- РИА Новости
В своём обращении парламентарий отметил, что фракция ЛДПР неоднократно поднимала вопрос о конфискации автомобилей у лиц, систематически нарушающих правила дорожного движения, фактически полностью игнорирующих их.
При этом, по его словам, сегодня для выполнения поставленных целей в рамках специальной военной операции на Украине существует потребность в автомобилях с высокими техническими характеристиками и повышенной проходимостью, отметил Власов.
«Прошу Вас оценить целесообразность конфискации автомобилей у лиц, систематически нарушающих правила дорожного движения с целью последующей передачи в Министерство обороны РФ в одностороннем порядке без компенсационных выплат», — говорится в тексте обращения.
Ранее в России предложили провести амнистию по штрафам ПДД для мобилизованных.