В Госдуме предложили конфисковывать автомобили злостных нарушителей на нужды армии

Депутат Госдумы Василий Власов предложил создать механизм конфискации автомобилей у лиц, игнорирующих правила безопасности движения на дорогах. Копия письма на имя главы ГУОБДД МВД России Михаила Черникова есть у RT.

В своём обращении парламентарий отметил, что фракция ЛДПР неоднократно поднимала вопрос о конфискации автомобилей у лиц, систематически нарушающих правила дорожного движения, фактически полностью игнорирующих их.

При этом, по его словам, сегодня для выполнения поставленных целей в рамках специальной военной операции на Украине существует потребность в автомобилях с высокими техническими характеристиками и повышенной проходимостью, отметил Власов.

«Прошу Вас оценить целесообразность конфискации автомобилей у лиц, систематически нарушающих правила дорожного движения с целью последующей передачи в Министерство обороны РФ в одностороннем порядке без компенсационных выплат», — говорится в тексте обращения.

Ранее в России предложили провести амнистию по штрафам ПДД для мобилизованных.