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В России предложили провести амнистию по штрафам ПДД для мобилизованных

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Дмитрий Рункевич
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил освободить мобилизованных граждан от штрафов за нарушения ПДД. Копия письма на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко есть в распоряжении RT.
В России предложили провести амнистию по штрафам ПДД для мобилизованных
  • РИА Новости

В обращении политолог отметил, что подпавшие под частичную мобилизацию граждане должны прибыть в военкоматы, а после — направиться на учебные сборы.

В данной ситуации, как он напомнил, у многих могут возникнуть дополнительные трудности, связанные с бытовыми и финансовыми вопросами, возможностью в срок выполнить свои личные обязательства, в том числе в части оплаты административных штрафов за нарушения ПДД.

Мобилизованные граждане могут не успеть или не иметь финансовой возможности оперативно оплатить имеющиеся штрафы, извещения о которых в том числе могут прийти уже в момент нахождения граждан на военных сборах, отметил Орлов.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность проведения амнистии по административным штрафам за нарушения ПДД в отношении граждан, поступивших на военную службу в рамках частичной мобилизации», — говорится в обращении.

Ранее Центробанк России рекомендовал банкам предоставить мобилизованным гражданам кредитные каникулы.

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