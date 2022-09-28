В России предложили провести амнистию по штрафам ПДД для мобилизованных

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил освободить мобилизованных граждан от штрафов за нарушения ПДД. Копия письма на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко есть в распоряжении RT.

В обращении политолог отметил, что подпавшие под частичную мобилизацию граждане должны прибыть в военкоматы, а после — направиться на учебные сборы.

В данной ситуации, как он напомнил, у многих могут возникнуть дополнительные трудности, связанные с бытовыми и финансовыми вопросами, возможностью в срок выполнить свои личные обязательства, в том числе в части оплаты административных штрафов за нарушения ПДД.

Мобилизованные граждане могут не успеть или не иметь финансовой возможности оперативно оплатить имеющиеся штрафы, извещения о которых в том числе могут прийти уже в момент нахождения граждан на военных сборах, отметил Орлов.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность проведения амнистии по административным штрафам за нарушения ПДД в отношении граждан, поступивших на военную службу в рамках частичной мобилизации», — говорится в обращении.

Ранее Центробанк России рекомендовал банкам предоставить мобилизованным гражданам кредитные каникулы.