В России предложили провести амнистию по штрафам ПДД для мобилизованных
- РИА Новости
В обращении политолог отметил, что подпавшие под частичную мобилизацию граждане должны прибыть в военкоматы, а после — направиться на учебные сборы.
В данной ситуации, как он напомнил, у многих могут возникнуть дополнительные трудности, связанные с бытовыми и финансовыми вопросами, возможностью в срок выполнить свои личные обязательства, в том числе в части оплаты административных штрафов за нарушения ПДД.
Мобилизованные граждане могут не успеть или не иметь финансовой возможности оперативно оплатить имеющиеся штрафы, извещения о которых в том числе могут прийти уже в момент нахождения граждан на военных сборах, отметил Орлов.
«В этой связи прошу вас оценить целесообразность проведения амнистии по административным штрафам за нарушения ПДД в отношении граждан, поступивших на военную службу в рамках частичной мобилизации», — говорится в обращении.
Ранее Центробанк России рекомендовал банкам предоставить мобилизованным гражданам кредитные каникулы.