Вице-спикер Госдумы Даванков призвал губернаторов объявить 2—5 мая нерабочими днями
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«Даванков отправил всем губернаторам запросы с призывом сделать 2, 3, 4 и 5 мая в этом году нерабочими в их регионах», — приводит РИА Новости заявление.
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