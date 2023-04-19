Вице-спикер Госдумы Даванков призвал губернаторов объявить 2—5 мая нерабочими днями

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Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков направил обращение губернаторам российских регионов с просьбой объявить 2—5 мая нерабочими днями.
Вице-спикер Госдумы Даванков призвал губернаторов объявить 2—5 мая нерабочими днями
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«Даванков отправил всем губернаторам запросы с призывом сделать 2, 3, 4 и 5 мая в этом году нерабочими в их регионах», — приводит РИА Новости заявление.

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