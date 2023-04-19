Вице-спикер Госдумы Даванков призвал губернаторов объявить 2—5 мая нерабочими днями

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков направил обращение губернаторам российских регионов с просьбой объявить 2—5 мая нерабочими днями.

«Даванков отправил всем губернаторам запросы с призывом сделать 2, 3, 4 и 5 мая в этом году нерабочими в их регионах», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее аналитики провели опрос и выяснили, что 52% россиян предпочитают работать в промежутках между майскими праздниками.

По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, Петербург стал самым популярным городом для семейного отдыха на майские праздники.