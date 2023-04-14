Петербург стал самым популярным городом для семейного отдыха на майские праздники

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Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провёл исследование с целью выяснить, в какие города планируют отправиться россияне с детьми в период предстоящих майских праздников.
Петербург стал самым популярным городом для семейного отдыха на майские праздники
  • РИА Новости

Число заказов на длинные выходные среди путешественников с детьми увеличилось на 57,1% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, пишут «Известия».

Самым популярным российским городом для семейного отдыха в начале мая оказался Петербург — доля бронирований отелей составила 20,5% от общего числа внутри страны. На втором месте Сочи (15%), на третьем — Москва (14,5%).

В список популярных городов вошли также Калининград (5,7%), Казань (3,2%), Нижний Новгород (2,7%) и другие.

Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.

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