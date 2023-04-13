Врач Подольхова рассказала о способах приготовления диетического кулича

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Врач-эндокринолог ФНКЦ ФМБА России Наталья Подольхова дала ряд советов, как сделать пасхальный стол более лёгким и полезным для здоровья.
Врач Подольхова рассказала о способах приготовления диетического кулича
  • РИА Новости

Она посоветовала все блюда готовить самостоятельно, так можно проконтролировать количество сахара и заменить некоторые ингредиенты на более полезные, сообщила она в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

Врач рекомендовала разбавить цельнозерновую муку, добавив в неё гречневую, кукурузную или льняную.

«Сахар и пшеничная мука высшего сорта могут привести к обострениям сахарного диабета и заболеваний ЖКТ», — напомнила Подольхова.

Вместо сухофруктов можно использовать вяленую клюкву с низким гликемическим индексом, отметила врач. В дрожжевое тесто, чтобы оно взошло, достаточно добавить лишь пару чайных ложек сахара, а для усиления сладости кулича использовать сахарозаменители.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва беседе с НСН рассказала о пользе супов.

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