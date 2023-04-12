Песков призвал проверить достоверность видео с Украины с обезглавливанием военнослужащего

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал проверить достоверность украинских кадров с видео, на котором обезглавливают украинского военнопленного.
Песков призвал проверить достоверность видео с Украины с обезглавливанием военнослужащего
  • РИА Новости

«Безусловно, это ужасные кадры, и сначала нужно проверить достоверность. А затем, конечно, это может стать поводом для того, чтобы проверить, так ли это или не так, имело ли это место. Если имело, то где и со стороны кого», — сказал он.

Ранее в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами.

Глава СПЧ Валерий Фадеев направит в международные организации видео убийства. Материалы уже изучают в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека.

Министерство обороны России заявило, что зверское убийство военнопленных является распространённой практикой в ВСУ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Российская сторона потребовала от международных организаций осудить преступление украинских военных и провести тщательное расследование инцидента.

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